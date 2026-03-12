Especialistas alertan sobre riesgo renal por diabetes e hipertensión en el Día Mundial del Riñón

Tegucigalpa – En el marco del Día Mundial del Riñón, especialistas del Instituto Nacional del Diabético de Honduras realizaron una campaña de detección y prevención de enfermedades renales, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y el control de enfermedades crónicas.

La doctora Joana Ferguson explicó que una de las principales funciones de estas jornadas es educar a la población sobre los riesgos que representan padecimientos como la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial, ya que ambas pueden provocar daño renal si no se controlan adecuadamente por ello agradeció a los medios por dar a conocer la información.

“Una de nuestras funciones es educar a nuestra población. Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón y es muy importante porque la diabetes puede llevar a una deficiencia renal crónica”, advirtió la especialista.

Según Ferguson, aproximadamente un 10 % de la población tiene diagnóstico de diabetes, lo que hace fundamental realizar evaluaciones periódicas y pruebas de funcionamiento renal para detectar posibles complicaciones a tiempo.

La médica señaló que la hipertensión arterial es otra de las enfermedades que con mayor frecuencia acompaña a los pacientes diabéticos y que también puede derivar en enfermedad renal crónica si no se mantiene bajo control.

“Por eso es tan importante la educación. No solo se trata de cambios en el estilo de vida como la dieta o el ejercicio, sino de que los pacientes con enfermedades crónicas cumplan las metas establecidas en el consultorio médico para evitar el fallo renal”, explicó.

Ferguson recordó que cuando un paciente llega a una etapa avanzada de enfermedad renal crónica, las opciones de tratamiento se reducen a procedimientos como la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante renal.

Además, subrayó que las enfermedades renales también pueden presentarse desde la infancia, por lo que insistió en la importancia de la prevención tanto en niños como en adultos.

Datos médicos indican que actualmente cerca de seis mil pacientes reciben tratamiento de diálisis en el país, lo que representa un incremento aproximado del 20.75 % en los últimos años, reflejando el crecimiento de los casos de enfermedad renal crónica.

La especialista recomendó medidas básicas para proteger la salud de los riñones, entre ellas mantener controladas las enfermedades de base, una hidratación adecuada —consumiendo al menos dos litros de agua al día en mujeres y 2.5 litros en hombres— y seguir una dieta balanceada baja en sal.

“Los riñones son el filtro de nuestro cuerpo y su función es eliminar toxinas del organismo. Por eso es fundamental cuidarlos y prevenir las enfermedades que pueden dañarlos”, concluyó. LB