Especialista llama a atender alerta y tomar medidas preventivas por influenza H3N2

Tegucigalpa – Ante la alerta mundial por influenza H3N2, la patóloga Silvia Portillo anotó que es importantísimo que haya atención a la alerta y accionar en cuanto a las medidas tanto comunitarias como personales.

Según la instrucción de la especialista con dicha alerta el objetivo es que se tomen las acciones para prevenir la transmisión y a la vez las complicaciones, ya que con este tipo de influenza muchos pacientes pueden complicarse e incluso llegar a la hospitalización.

Seguidamente recomendó que cuando bajen las temperaturas la población debe abrigarse y tomar todas las medidas ya que está es una influenza que infecta las células que se encuentran en la nariz garganta y todas las vías respiratorias, por lo que hay mucho riesgo de complicaciones particularmente para las personas de alto riesgo como niños, adultos mayores o personas con enfermedades de base.

Pidió, no confiarse de que sea una “gripita”, y al contrario recomendó que cuando hay gripe es importante en esta temporada no automedicarse e ir a buscar un diagnóstico mediante laboratorio porque es importante no solo para el registro, sino que ayuda a la prevención porque aunque algunos no se compliquen cualquiera que está a su alrededor si pueda hacerlo e ir a parar a un hospital.

La doctora pidió que se tomen las medidas adecuadas y que cada individuo sea responsable cuando tenga síntomas que use mascarilla para no contaminar a los demás y si se está en espacios cerrados, así como en el hogar si hay alguien enfermo lo mejor es el uso de la mascarilla y el autoaislamiento.

En las últimas horas La Secretaría de Salud de Honduras ordenó preparar un plan de contingencias ante la circulación del virus de influenza A (H3N2)

Asimismo, exhortó a fortalecer la vigilancia epidemiológica en viajeros. Ante un caso sospechoso en cualquier aeropuerto del país, la Sesal instruyó activar el Comité Operativo de Emergencia en Salud. LB