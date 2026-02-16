Especialista denuncia pérdidas de L. 52 mil millones en la ENEE bajo administración de LIBRE

Tegucigalpa- El especialista en energía Kevin Rodríguez aseguró que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha registrado pérdidas superiores a 52,000 millones de lempiras durante la pasada administración del partido LIBRE.

Rodríguez explicó que, para dimensionar el impacto real de estas pérdidas, basta con medirlas en términos de energía: “Si trasladamos esa misma cifra a unidades de generación, la ENEE perdió el equivalente a toda la producción nacional de energía en 2022, que fue de aproximadamente 9.5 teravatios hora (TWh)”.

Según el analista, esta situación refleja un grave deterioro financiero y operativo de la estatal eléctrica, lo que a su criterio compromete la sostenibilidad del sistema energético del país.

Asimismo, comparó el escenario hondureño con otros países de la región, señalando que mientras en El Salvador se discuten proyectos para incorporar energía nuclear como parte de su matriz energética, en Honduras temas como la privatización del sector continúan siendo considerados “tabú” por sectores políticos tradicionales.

Hay resistencia al debate por parte de viejas estructuras políticas, cuando lo que se necesita es discutir soluciones reales para modernizar el sistema eléctrico y reducir las pérdidas, concluyó Rodríguez.

Las declaraciones se dan en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión financiera de la ENEE y los retos estructurales que enfrenta el sector energético hondureño, que tanto en la administración pasada como en la actual continúa con un gerente interino.LB