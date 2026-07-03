Especialista alerta por aumento de casos de cáncer de mama en Hospital San Felipe

Tegucigalpa- El médico especialista en cirugía oncológica del Hospital San Felipe, Raúl López, expresó su preocupación por el incremento de casos de cáncer de mama que atienden diariamente en el principal centro de referencia oncológica del país, al tiempo que hizo un llamado a las mujeres a no ignorar las señales de alerta y acudir oportunamente a una evaluación médica.

-«Muchas pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada», resaltó el galeno.

El especialista informó que el Hospital San Felipe recibe un mínimo de cinco pacientes con cáncer de mama cada día, aunque en algunas jornadas la cifra puede elevarse hasta 10 nuevos casos.

«Es preocupante la situación que estamos viendo. Desafortunadamente, muchas pacientes llegan en etapas avanzadas. Son mujeres que sintieron un bulto o notaron que algo estaba creciendo en sus pechos, pero nunca acudieron a un médico para una evaluación», lamentó.

El cirujano explicó que, aunque existen centros de salud y hospitales de área donde las pacientes pueden recibir una primera valoración y ser remitidas a un especialista, muchas dejan pasar el tiempo, reduciendo las posibilidades de un tratamiento menos agresivo y con mejores resultados.

De acuerdo con el doctor López, la mayoría de los casos se presentan en mujeres de entre 45 y 60 años, aunque también se registran diagnósticos en edades más jóvenes y en pacientes de mayor edad.

El especialista insistió en que la mejor herramienta para combatir la enfermedad es la detección temprana. Por ello, recomendó que las mujeres desarrollen el hábito de conocer su cuerpo, realizarse periódicamente el autoexamen de mama y acudir a controles médicos o ginecológicos ante cualquier cambio o anomalía.

En cuanto al tratamiento, explicó que cuando la enfermedad se detecta a tiempo y la paciente llega al Hospital San Felipe con todos los estudios diagnósticos realizados, el proceso terapéutico puede extenderse aproximadamente seis meses, siempre que el cáncer no se encuentre en una etapa avanzada.

El especialista concluyó con una reflexión dirigida a la población, el cáncer de mama detectado a tiempo puede tratarse con mayores probabilidades de éxito, pero ignorar los síntomas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, exhortó a las mujeres a vencer el miedo, acudir al médico ante cualquier señal de alarma y priorizar los controles preventivos para proteger su salud.LB