Especialista advierte que la crisis de Honduras es, ante todo, de liderazgo y propone Ley de Déficit Cero

Tegucigalpa- La profunda crisis que vive Honduras desde hace dos décadas no es únicamente económica y social, sino principalmente de liderazgo, consideró el especialista en datos, análisis y estrategia, fundador de Gobai Ventures y M2Global, Carlos Cálix.

Textualmente anotó “la profunda crisis en la que estamos instalados desde hace veinte años es económica y social, pero sobre todo de liderazgo”.

A criterio del experto, la falta de una visión estratégica sostenida ha provocado un deterioro estructural que se refleja en el crecimiento de la deuda pública y en la debilidad de las finanzas del Estado.

En ese contexto, Cálix se refirió a las más recientes cifras oficiales de la deuda externa pública del país, que cerró en 10,736.4 millones de dólares en 2025, lo que representa un ligero incremento del 0.4 % respecto al cierre de 2024, según datos divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH).

“¡Cada centavo de esa deuda es un impuesto que tus hijos pagarán con sudor! El Gobierno gastó lo que a vos te quitaron”, escribió el analista en su cuenta X, al tiempo que remarcó que el alto déficit fiscal alimenta el endeudamiento continuo del país.

Como propuesta, Cálix planteó la creación de una “Ley de Déficit Cero”, que prohíba al Estado gastar más de lo que recauda. “Sin déficit no hay deuda”, afirmó, subrayando que el control del gasto público es clave para frenar el deterioro financiero.

De acuerdo con el BCH, la deuda externa hondureña se mantiene mayoritariamente denominada en dólares estadounidenses (80.7 %), seguida por Derechos Especiales de Giro (15.1 %), euros (1.8 %), yenes japoneses (1.8 %) y el restante 0.6 % distribuido en otras divisas como el won surcoreano y el franco suizo.

Para el especialista, estos datos confirman que Honduras enfrenta no solo un desafío económico, sino una crisis de liderazgo que, de no corregirse, seguirá trasladando la carga financiera a las futuras generaciones. LB