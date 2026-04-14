España reconoció 53.905 títulos de graduados latinoamericanos en 2025, un 63 % del total

Madrid – España reconoció 53.905 títulos de graduados procedentes de países latinoamericanos en 2025, un 63 % del total de homologaciones durante ese año (85.564), y el Gobierno español trabaja por aumentar los convenios con los países de esa región para facilitar la entrada de profesionales al país.

«Se rompe con el relato de que los trabajadores que vienen no tienen valor añadido ni tienen títulos universitarios. Hay una parte de inmigración que trae talento a España y titulación académica», recalcó la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la presentación del informe de situación 2025 en Madrid.

Morant destacó la evolución que tuvo el proceso de homologaciones de títulos desde que gobernaba el conservador Partido Popular (PP), ya que en 2018, cuando llegaron los socialistas al poder, se habían acumulado 120.000 solicitudes sin resolver.

Colombia, el país con más resoluciones

El 63 % de las solicitudes aprobadas son de origen latinoamericano, especialmente de Colombia (que con un 20 % es el país con más resoluciones), seguida de Venezuela (9 %) y Cuba (8 %).

Los solicitantes de nacionalidad española, que obtuvieron títulos universitarios en otros países y solicitaron su homologación, fueron un 22 % del total de los expedientes aprobados.

La tasa de éxito en las homologaciones sobre el total de solicitudes es del 76 %, pero hay titulaciones como las ingenierías industriales, la arquitectura, la odontología o la farmacia con tasas muy bajas.

El 80 % de las homologaciones son de profesiones médicas

La gran mayoría de homologaciones aprobadas, casi el 80 %, corresponde a la profesión médica y, sumados los expedientes de enfermería y dentistas, suponen más del 90 % del total.

En 2025 se emitieron 30.303 homologaciones de médicos:: «Se ha dado salida a una de las profesiones más demandadas a día de hoy», valoró Morant.

En cambio, sólo el 0,2 % de ingenieros industriales consigue homologar, el 11 % de títulos de farmacia y el 22,4 % de los dentistas, lo que lleva a pensar, según el Ministerio, que podría haber un cierto corporativismo para evitar que entren estos profesionales en el mercado.

España es uno de los países europeos con más solicitudes de homologación y equivalencias de títulos: se reciben cerca de 4.000 al mes, mientras que Francia presenta unos 700.

Por otra parte, en 2025 también se acortó el plazo medio de resolución de expedientes, y el 40 % fueron evaluados en seis meses, tal como marca la legislación de 2024.

La automatización del procedimiento hizo que la tramitación, que suponía un proceso manual de 10 pasos, haya pasado a que la inteligencia artificial resuelva en un mes 17.000 expedientes. JS