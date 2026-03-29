España, la mejor mundialista de la temporada, junto a Francia, Inglaterra y Croacia

Madrid.- Seis victorias y un empate en siete partidos de esta temporada, de septiembre hasta ahora, con 24 goles a favor y sólo dos en contra, lanzan a la selección española como una de las cuatro mejores del curso rumbo al Mundial 2026, entre los equipos ya clasificados, junto a Francia, Inglaterra y Croacia, con el mismo balance.

Nadie alcanza sus cifras entre los 42 conjuntos que ya tienen el billete seguro para la fase final del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, pero tampoco ninguna de los doce que compiten por las seis plazas restantes a través de las diferentes repescas que se disputarán el próximo martes y que completarán ya todos los grupos del torneo.

En la presente campaña, España está invicta. La goleada por 3-0 a Serbia en el amistoso del pasado viernes en el estadio de la Cerámica en Villarreal, con dos goles de Mikel Oyarzabal y uno de Víctor Muñoz, agrandó el momento del equipo de Luis de la Fuente, ganador de seis de sus últimos siete duelos.

Aparte del citado triunfo ante su rival balcánico en su único choque hasta ahora disputado en 2026 (este martes será el segundo ante Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá), en este ejercicio iniciado en septiembre España ha ganado 0-3 y 4-0 a Bulgaria, 2-0 y 4-0 a Georgia y 0-6 a Turquía, con la que también empató a dos el pasado 18 de noviembre.

Seis victorias y un empate. Transformado en una hipotética clasificación por puntos (tres por triunfo y uno por igualada) entre todas las mundialistas, España comparte la cima junto a Francia, Inglaterra y Croacia, que también han ganado los mismos seis encuentros y han igualado otro en sus primeros siete partidos de la temporada, a la espera del cierre de esta fecha FIFA en estos próximos días.

Francia se ha impuesto a Brasil (1-2), Ucrania (0-2 y 4-0), Azerbaiyán (3-0 y 1-3) e Islandia (2-1), con la que también empató a dos; Inglaterra, antes de su 1-1 con Uruguay, ha superado a Andorra (2-0), Serbia (0-5 y 2-0), Letonia (0-5) y Albania (0-2), y Croacia ha doblegado a Colombia (1-2), Islas Feroe (0-1 y 3-1), Montenegro (4-0 y 2-3) y Gibraltar (3-0), además de su 0-0 con la República Checa.

Son las cuatro más productivas de la temporada, con una media de 2,71 puntos por encuentro, seguidas por los 2,58 de Argelia (10 victorias y 1 empate en 12 choques); Alemania (6 triunfos y 1 derrota en 7 encuentros) y Marruecos (11 duelos ganados y 3 igualados en 14 partidos), con 2,57; y Países Bajos y Bélgica, con 2,42.

Argentina, la vigente campeona del mundo y de América, ha promediado 2,28 puntos, por sus cinco victorias, un empate y una derrota en siete compromisos internacionales desde septiembre hasta ahora; Portugal y Uruguay suman 2 (ganaron cuatro de siete, con dos tablas) y Brasil demuestra su irregularidad: venció tres, niveló uno y cayó en otros tres, con un promedio de 1,42 puntos por encuentro, la mitad casi que la selección española.

Entre los rivales de grupo de España, aparte de Uruguay, Arabia Saudí tiene un promedio de 1,61 puntos en esta campaña, con seis victorias, tres empates y cuatro derrotas en trece choques, en los que marcó catorce tantos, pero recibió quince, mientras que Cabo Verde presenta un 1,71: ha ganado tres de sus siete encuentros, con otros tantos empates y una derrota, con doce goles a favor y ocho en contra en el recorrido hasta ahora hacia el Mundial.

España, la tercera más goleadora…

En términos ofensivos en esta temporada, España es la tercera máxima goleadora de las 42 selecciones clasificadas ya de forma segura para el Mundial 2026. Sus 24 goles a lo largo de siete partidos, una media de 3,42 por encuentro, sólo los superan dos equipos: Bélgica, que se va hasta 4,14, por sus 29 tantos en los mismos siete partidos, y Noruega, con 3,85, ya que anotó 27 también en siete compromisos, entre ellos un 11-1 a Moldavia.

Por detrás, figuran Curazao (3,14) y Austria (3) para completar el ‘top cinco’, por delante de Alemania y Portugal, con 2,85 por encuentro; Senegal, con 2,76, o Países Bajos, con 2,71.

La Argentina de Lionel Messi se queda con un promedio de 2 por partido, por sus 14 goles en siete duelos, al igual que Brasil, con los mismos números en ataque que la ‘Albiceleste’.

De los oponentes de España en su cuarteto en el Mundial 2026, Uruguay ha presentado esta temporada una media goleadora de 1,14 (8 en 7 choques), Arabia Saudí de 1,07 (14 en 13) y Cabo Verde de 1,71 (12 en 7), muy por debajo los tres del potencial ofensivo y la pegada demostrada por la selección de Luis de la Fuente, personificada en Mikel Oyarzabal, que ha marcado ocho goles en este tramo, siete en los últimos cinco partidos.

Entre todas, las menos goleadoras son Nueva Zelanda, con 0,42 de media, seguida por Panamá (0,77), Ecuador (0,85), Catar (0,87) y México, con uno por encuentro.

…Y la tercera menos goleada

España también presenta unos imponentes números defensivos en esta campaña, con nada más dos goles en contra en este curso, ambos concentrados en el 2-2 contra Turquía del pasado 18 de noviembre, cuando ya no había nada en juego para ella en la fase de clasificación para el Mundial 2026, porque ya la tenía totalmente asegurada.

Los otros seis encuentros permaneció imbatida. Su media es de 0,28 goles en contra por partido. Nada más, Inglaterra y Marruecos mejoran esa firmeza atrás, con 0,14. La primera, con un solo gol en contra a lo largo de siete compromisos (lo encajó en los instantes finales contra Uruguay, por medio de Fede Valverde, el pasado viernes). La segunda, con dos tantos recibidos pero en 14 encuentros. Argentina, como España, se queda en 0,28.

En el lado contrario, Catar (1,75) y Corea del Sur (1,57) son los equipos que más goles reciben entre las próximas mundialistas. Brasil tiene una media de un gol en contra. EFE/ir