España jugará ante Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica en su camino por octavo título europeo

Redacción deportes – Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica serán las rivales de la selección española de fútbol sala masculina y los primeros obstáculos a la hora de ganar su octavo título de campeón de Europa tras el sorteo celebrado este viernes en Kaunas (Lituania); una competición qu se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero en Lituania, Letonia y Eslovenia.

El conjunto que entrena Jesús Velasco jugará sus partidos del grupo C en el Arena Stožice y el Tivoli Arena de Liubliana, capital de Eslovenia, y, en caso de clasificarse entre los dos primeros, se cruzará con los que pasen del grupo D, formado por Portugal, vigente campeona, Italia, Hungría y Polonia.

De esta forma, evitará a Portugal si las dos selecciones lideran sus grupos, pero sí se enfrentarán en unas hipotéticas semifinales siempre y cuando ganen sus partidos de cuartos de final.

La selección española llegará al Campeonato de Europa de 2026 después de sumar 18 puntos (pleno de 6 victorias) y liderar el grupo 8 de clasificación gracias a los triunfos ante Bosnia Herzegovina (6-1 y 2-3), Inglaterra (0-6 y 7-0) y Suiza (0-9 y 6-0).

La otra parte del cuadro de la fase final de la competición la forman el grupo A (Letonia, Croacia, Georgia y Francia), con sede en la ciudad letona de Riga, y el B, con Lituania, Armenia, República Checa y Ucrania, que disputarán los encuentros en la ciudad lituana de Kaunas.

Grupos del Campeonato de Europa:

A: Letonia, Croacia, Georgia y Francia

B: Lituania, Armenia, República Checa y Ucrania

C: Eslovenia, Bielorrusia, España y Bélgica

D: Italia, Hungría, Portugal y Polonia

Cuartos de Final:

1: Primero B-Segundo A

2: Primero A-Segundo B

3: Primero C-Segundo D

4: Primero D-Segundo C. EFE

(vc)