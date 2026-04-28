España habilita asesoría gratuita para proceso de regularización de migrantes, informa embajador hondureño

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, informó este martes que el Gobierno español ha puesto a disposición mecanismos de orientación gratuita para las personas que se beneficiarán del proceso de regularización, el cual podría alcanzar a cerca de medio millón de migrantes.

Según detalló el diplomático, quienes deseen iniciar su trámite podrán recibir asesoramiento sin costo a través de entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería.

Asimismo, existe la opción de contratar servicios profesionales de abogados, graduados sociales o gestores administrativos habilitados.

Breve añadió que el Gobierno de España también ha habilitado un número telefónico de atención (060), y un portal oficial para resolver dudas, gestionar citas en caso de trámites presenciales y dar seguimiento a solicitudes realizadas en línea.

El listado de entidades colaboradoras de extranjería puede consultarse a través del portal oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: http://inclusion.gob.es⁠, donde además se encuentran los accesos gratuitos para iniciar el proceso.

Entre las instancias involucradas en este mecanismo se encuentran la Secretaría de Estado de Migraciones, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Inclusión y la Subsecretaría de Inclusión, todas bajo la estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El embajador Brevé destacó que estas herramientas buscan facilitar el acceso al proceso de regularización, garantizando información clara y acompañamiento a los migrantes durante cada etapa del trámite. LB