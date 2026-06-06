España espera ansiosa a León XIV y refuerza la seguridad ante el temor de un atentado yihadista 

Por Alberto García Marrder

Para Proceso Digital y La Tribuna

El Papa León XIV realiza del 6 al 9 de junio una visita histórica a Madrid, en medio de cortes de tráfico en las principales calles por misas públicas y un reforzamiento de seguridad ante temores de un atentado yihadista.

Tanto en Madrid, como en Barcelona (donde llegará el 9 de junio para una visita de dos días) hay gérmenes de colonias musulmanas debido a la proximidad de Marruecos de España.

En Madrid, el papa realizará el mismo día de su visita sus encuentros multitudinarios en la Plaza de Lima, el domingo 7 en la Plaza de Cibeles y el 8 de junio un espectacular lleno en el estadio Santiago Bernabeu, del Real Madrid, con una capacidad mayor de 100,000 asistentes para una misa.

Entre esos asistentes, habrá miles de peruanos que residen en la capital y que quieran ver en persona a su «Papa Peruano”, por los 20 años que pasó Robert Francis Privost, de Chicago, en Chiclayo (en el norte de Perú) como un misionero San Agustino. Habla español y tiene doble nacionalidad, americana y peruana. Y tiene ahora 70 años.

Hay gran interés por la visita que hará al congreso español y no sorprenderá que sea boicoteada por partidos de extrema izquierda, como Podemos.

Se quiere conocer más, en España, sobre la nueva teología de las tecnologías y la oposición del Papa (o la resistencia) a la Inteligencia Artificial (IA).

El actual Papa suscita más interés en España que el pasado Francisco, a pesar de ser argentino y hablar español. Nunca quiso venir a España.

En los medios españoles hay un interés por presenciar como el Jefe de Gobierno, el socialista de izquierdas Pedro Sánchez, se “cuele” en actos oficiales para “protagonizar”. El Papa es el Jefe de Estado del Vaticano y en España es el Rey Felipe VI, quien recibirá al Papa en el primer día en el Palacio de Oriente.

Falta por ver también cómo se va a resolver si el Papa hablará o no catalán (como lo piden los partidos catalanes separatistas y el gobierno regional de Cataluña).

El catalán lo hablan apenas unos diez millones en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Estos piden que León XIV hable catalán en su visita oficial al Templo de La Sagrada Familia en Barcelona, el más espectacular de España y obra del famoso arquitecto Antoni Gaudi.

Existe también interés por ver el “PAPA MOVIL”, el auténtico que fue transportado en un avión de carga desde Roma a Madrid.

Y eso lo veremos en las calles de Madrid. Los dos funcionarios del Vaticano que caminan (no corren) en ambos lados del vehículo papal se llaman, uno Gauzzi Brocoletto, ex Guardia Suiza.

Y son los que acercan al Papa a los bebés para su bendición. Y que devuelven luego a sus ansiosas madres que luego podrán alardear con sus vecinas “Y fue bendecido por el propio Papa”.

En los viajes del Papa funciona una especie de “Vaticano portátil” que viene a manejar la Iglesia Católica mundial a pesar que el Papa no esté en el Vaticano.

Para eso, Su Santidad tiene a varios miembros de la Curia Romana que viajan con él, incluidos dos españoles y un peruano.

En su visita a las Islas Canarias, después de la de Barcelona, podrá ver con sus propios ojos los cayucos que usan los inmigrantes africanos para llegar a Europa. El tema de la inmigración le preocupa mucho.