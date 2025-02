España es un país serio, nosotros no anunciamos cosas que después no vamos a cumplir: Embajador Nuño

Tegucigalpa – El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, aclaró la situación del préstamo de 70 millones de euros destinados a la construcción de la carretera entre La Ceiba y Trujillo, desmintiendo que haya falta de fondos o que el proyecto estuviera en riesgo.

– “No es mi intención crear ningún tipo de distancia con el Gobierno, la cooperación española ha tenido en Honduras una trayectoria intachable”, remarcó el diplomático.

– El diplomático español calificó como “una deslealtad” las versiones del BID en el sentido que España no cumpliría los plazos para la construcción de hospitales. “El presidente del BID nos mintió y me parece desleal porque nadie se comunicó con nosotros”, asistió.

«El ministro Octavio Pineda dijo que no había fondos para este préstamo. Si no hubiera fondos, no estaríamos haciendo el proyecto de la carretera Ceiba-Trujillo. Los fondos están ahí, lo que pasa es que estos préstamos tienen un proceso de aprobación largo», explicó el diplomático.

[LEER] Honduras rechaza asistencia de España para construir tres hospitales

Nuño García también respondió a los comentarios sobre la situación política en España, luego de que se mencionara que no había un gobierno en funciones. «Me parece un comentario un poco desafortunado. Nosotros tenemos un gobierno en España, evidentemente es un gobierno de coalición que gobierna con minoría, pero es un gobierno y está gobernando. Es como si yo dijera que en Honduras no hay gobierno porque Libre no tiene mayoría en el Congreso», señaló.

El embajador reiteró su postura de no comentar sobre la situación interna de Honduras, pero pidió rigor al hablar sobre España en el ámbito público. «Cuando se hacen comentarios ante la opinión pública que pueden llevar a la confusión, hay que ser más rigurosos», enfatizó.

A mí me parecía oportuno aclarar porqué intento fomentar las buenas relaciones no me gusta que se hable alegremente de España, y tenemos una relación muy buena, no me gusta comentar asuntos internos reitero.

El embajador de España 🇪🇸 Diego Nuño García aclara las versiones sobre la construcción de hospitales 🏥 en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/2oh2DkUnku — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 13, 2025

[LEER] Honduras rechaza asistencia de España para construir tres hospitales que harán con fondos propios

Es importante recordar que el septiembre de 2023, Honduras rechazó la asistencia de España por 75 millones de euros, un empréstito blanco y en condiciones prácticamente de donación, para construir tres hospitales públicos en zonas postergadas del país, de acuerdo a la promesa de campaña de la presidenta Castro.

En esa oportunidad, se conoció además que España junto con el BID ya habían avanzado estratégicamente en los trámites y trabajos para la edificación de los hospitales de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque, y que improvisadamente les han avisado del cese de la ruta que les involucra para fácilmente desviarlos con una petición compleja.

[LEER] España no trasladará fondos rechazados para construir hospitales a otros sanatorios

Sobre el préstamo, este jueves el embajador Nuño García confirmó que el proceso de aprobación sigue en curso y que el proyecto de la carretera se ejecutará. «España es un país serio, nosotros no anunciamos cosas que después no vamos a cumplir. Siempre necesitamos el apoyo del gobierno», afirmó.

Además, el diplomático español aclaró que los fondos originalmente previstos para hospitales fueron cancelados por una decisión soberana de la presidenta Xiomara Castro y eso se respeta, indicó.

[LEER] Préstamo de €70 millones de España a Honduras sigue en pie, reitera embajada española

Finalmente, el embajador reiteró su interés en fortalecer las relaciones entre ambos países y defender la imagen de España. «No es mi intención crear ningún tipo de distancia en absoluto, pero sí quiero aclarar porque se habla ante la opinión pública. La cooperación española ha tenido en este país una trayectoria muy larga e intachable, y me toca salir a defender esto», concluyó. LB