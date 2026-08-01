España destina 17,9 millones a un nuevo programa para desplegar 5G en zonas rurales

Madrid .- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este viernes la convocatoria del nuevo programa de ayudas «5G Redes muy rurales«, que cuenta con un presupuesto de 17,9 millones de euros.

En concreto, 15,6 millones se financiarán con fondos del programa Plurirregional España FEDER 2021-2027 y el resto con presupuesto nacional, de acuerdo a un comunicado.

El objetivo del programa es financiar el despliegue de 5G nativo (5G Stand Alone o 5G SA) en zonas donde no hay cobertura 4G ni 5G y su desarrollo no está previsto en un plazo de tres años.

La oferta, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y las zonas elegibles fueron identificadas a través de una consulta pública realizada en marzo.

Abierto a colaboraciones

En este sentido, el programa se ha abierto a la colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, que han podido ofrecer emplazamientos u otras ventajas para incentivar a los operadores a invertir en zonas remotas y poco pobladas, según el ministerio.

A través de una consulta pública hecha en junio, las entidades han presentado 96 propuestas de municipios situados en 25 provincias de toda España y la información que se ha puesto a disposición de los operadores, aunque estos no están obligados a incorporar exclusivamente esos emplazamientos.

Con este programa, según se ha indicado, el Gobierno da continuidad a las inversiones realizadas desde 2021, que superan los 1.453 millones de euros, para seguir mejorando y ampliando la conectividad en todo el territorio.