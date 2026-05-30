‘España Cultura Viva’, el nuevo sello de excelencia para promover la cultura en el mundo

Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Exteriores y Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, han presentado este viernes la marca ‘España Cultura Viva’, un nuevo «sello de excelencia» para promover la cultura española en el mundo.

«No nos cansemos nunca de recomendar España, es el único país del mundo capaz de emocionar, crear e inspirar», ha dicho Sánchez en un acto para dar a conocer el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028, en el Instituto Cervantes, que incluye la creación de esta etiqueta de excelencia.

Sánchez ha añadido que en un momento en el que algunos pregonan la cultura de la guerra: «elegimos un camino alternativo, inspirador y positivo que es ‘La fuerza de la cultura’ como reza el lema de este año».

Campañas en festivales, ferias y redes

El plan promoverá campañas de comunicación global que presenten ‘España Cultura Viva’ en ferias, festivales, redes sociales, medios internacionales y alianzas con plataformas culturales líderes.La marca se vinculará con figuras de prestigio como artistas, chefs, cineastas y deportistas que actuarán como «embajadores» de la cultura española.

En términos gráficos, el logotipo de la marca se concreta en la ‘C’ icónica de cultura, en color rojo, que se expande en un elemento circular para tomar el simbolismo del sol y representar con sus rayos la «energía cultural, que ilumina, conecta y difunde».

En su intervención, el presidente ha subrayado que España es la cuarta potencia mundial en cultura y patrimonio, según el índice de 2026, y el segundo destino turístico del planeta: «Y lo somos no solo por la biodeiversidad, también por los elementos culturales; uno de cada cuatro visitantes llega atraído por la cultura».

«La cultura no es un adorno, es una industria, proyecta reputación internacional y construye autoestima colectiva», ha dicho.

Ganar presencia en América Latina, EE.UU y África

Y ha explicado que el plan significa ayudar a las industrias culturales a abrir mercados y ganar presencia y aunar esfuerzos en regiones estratégicas: América Latina, EE.UU y África y reforzar el español como lengua de cultura, sin olvidar las lenguas cooficiales.

Por su parte, Urtasun ha afirmado que España «tiene algo que contar al mundo» porque es una sociedad abierta y plural con una cultura «impresionante».

El ministro ha subrayado el éxito del cine y la música en el mundo pero ha pedido un «empuje exterior» en los sectores del videojuego, de las artes escénicas y las lenguas: «Somos un país plural».

También el ministro Albares ha coincidido en la importancia de tener un plan en el que los grandes embajadores son personajes como Rosalía, Almodóvar o Los Javis «que dan proyección internacional y explican al mundo cómo somos».

Finalmente, el director del Cervantes, Luis García Montero, ha lamentado en su discurso la existencia de «una élite millonaria que está utilizando a sus títeres para manchar la imagen de España y hacer más complicado el trabajo de las instituciones en el exterior» por lo que ha agradecido al Gobierno el apoyo con este plan cultural.

En concreto, según se ha expuesto en el acto, el plan marca diez hitos para los próximos años.

Cinco de estos hitos serán en 2026: el año dual España-India para reforzar la relación entre ambos países; el 250 aniversario de la declaración de independencia de los EE.UU poniendo en valor la ayuda que brindó España a las colonias americanas en la guerra de la independencia; la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno el 5 al 6 de noviembre en Madrid; la bienal internacional del libro de Säo Paulo, donde España es invitado de honor, y la nueva sede del Cervantes en Seúl

Para 2027, el plan contempla tres proyectos: la exposición internacional de Belgrado, el centenario de la Generación del 27 y la Cuatrienial de Praga de Escenografía y Espacio Escénico.

En 2028, el plan culmina con dos últimos hitos: el bicentenario de la muerte de Goya y la estrategia para impulsar la música en español: ‘Más universales que nunca’, gracias a la Oficina de Exportación de la Música.