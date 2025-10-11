España cierra la primera vuelta como líder del grupo y se jugará ir al Mundial con Turquía

Elche (Alicante) – La selección española, tras imponerse este sábado a Georgia en Elche por 2-0, cierra la primera vuelta de la fase de clasificación para el Mundial 2026 como líder en solitario del grupo E y se jugará con Turquía su presencia en la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canada.

Solo Turquía tiene opciones reales de evitar la clasificación directa de la selección española para esta cita mundialista pero tras el 0-6 de Estambul o recupera el ‘average’ o necesitaría, además de ganarle en la última jornada en el duelo directo que ambos disputarán, que España se deje además algún punto en los otros dos partidos que deben disputar.

Antes de su victoria ante Georgia, el equipo que dirige Luis de la Fuente se impuso por 0-3 a Bulgaria y por 0-6 a Turquía, por lo que acumula 9 puntos en su casillero.

En segunda posición del grupo está la selección otomana que este sábado se impuso en su visita a Bulgaria por 1-6 y que suma 6 puntos. En tercera plaza, está Georgia, que acumula tres puntos tras no sumar en Elche, y cierra el grupo Bulgaria, que no ha conseguido aún ningún punto.

España se medirá este martes 13 de octubre a la selección búlgara en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Una victoria en esa cuarta jornada y un empate o una derrota de Turquía como local ante Georgia supondría la clasificación virtual del equipo español.

La fase de clasificación acabará en noviembre, cuando España visitará a Georgia el día 15 y recibirá el 18 a Turquía.

El líder de cada uno de los doce grupos logrará la clasificación directa para el Mundial mientras que los segundos clasificados de cada grupo disputarán unos ‘play off’ para repartirse las otras cuatro plazas que tiene asignadas la UEFA para la cita. EFE