España cierra 2025 como número uno del mundo y Honduras en el 65

Por: EFE
Madrid.- La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.

El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870.

No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el 'top 10' Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania sube dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe (perdió con Marruecos).

- Clasificación:
.1. España                        1877.18
.2. Argentina                     1873.33
.3. Francia                         1870
.4. Inglaterra                      1834.12
.5. Brasil                             1760.46
.6. Portugal                         1760.38
.7. Países Bajos                 1756.27
.8. Bélgica                          1730.71
.9. Alemania                       1724.15
10. Croacia                         1716.88
13. Colombia                       1701.3
15. México                           1675.75
16. Uruguay                         1672.62
23. Ecuador                         1591.73
30. Panamá                         1540.43
39. Paraguay                       1501.5
48. Venezuela                      1465.22
49. Costa Rica                     1464.24
51. Perú                               1459.57
52. Chile                               1457.84
65. Honduras                        1379.54
76. Bolivia                             1329.56
94. Guatemala                      1245.77
100. El Salvador                    1226.65
132. Nicaragua                      1116.86
143. R. Dominicana               1077.49
156. Puerto Rico                    1020.07
166. Cuba                                980.49
EFE
