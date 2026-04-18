Madrid/Tegucigalpa – El Gobierno de España puso en marcha un proceso excepcional de regularización migratoria que podría favorecer a miles de hondureños en situación irregular. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta enero de 2025 residían cerca de 221 mil hondureños en territorio español, mientras que estimaciones el centro de pensamiento español económico-social (Funcas), indica que alrededor de 90 mil podrían acogerse a esta medida.

Así lo anunció el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien señaló que el programa está dirigido a personas migrantes que se encuentren en situación administrativa irregular o que hayan solicitado protección internacional en España, siempre que hayan ingresado al país europeo antes del 1 de enero de 2026.

La iniciativa busca reconocer el aporte de quienes ya forman parte activa de la economía española, permitiéndoles residir y trabajar legalmente durante al menos un año, así como acceder a servicios sociales, sanitarios e integrarse social y laboralmente.

El real decreto fue publicado el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes pueden presentarse desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, tanto de forma presencial como vía telemática. La modalidad digital está disponible las 24 horas los siete días de la semana, mientras que la atención presencial requerirá cita previa a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comenzará a recibir solicitudes desde el 20 de abril.

#ACTUALIDAD España abre proceso extraordinario de regularización que podría beneficiar a miles de hondureños. Detalla el embajador Marlon Brevé. #ProcesoDigital pic.twitter.com/p6PeGFsPJf — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 18, 2026

Las autoridades han enfatizado que las citas son gratuitas y que los solicitantes pueden recibir asesoría sin costo por parte de organizaciones sociales, sindicatos y profesionales acreditados. Además, se ha habilitado el número telefónico 060 y un portal web oficial para consultas, citas y seguimiento de trámites.

Entre los requisitos principales destacan: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia continua de al menos cinco meses previos a la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar riesgos para la seguridad pública o la salud. Asimismo, quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar condiciones adicionales como experiencia laboral, vínculos familiares directos o situación de vulnerabilidad certificada.

El proceso exige la presentación de documentos como formulario oficial que está en la página WEB www.inclusion.gob.es, pasaporte o identificación, pruebas de presencia y permanencia en el país antes del 1 de enero de 2026, así como certificados de antecedentes penales de España y de otros países donde haya residido el solicitante en los últimos cinco años.

Hondureños que han ido a trabajar a España de forma regular.

Impacto económico y social

La regularización permitirá a los beneficiarios acceder a empleos formales, contratos legales, cotización a la seguridad social y mayor protección frente a abusos laborales. En el ámbito sanitario, facilitará el acceso al sistema de salud español, mientras que en educación abrirá oportunidades para la continuidad académica, formación profesional y procesos de homologación.

Expertos consideran que esta medida podría fortalecer la estabilidad de miles de familias hondureñas en España y, a su vez, generar un impacto positivo en Honduras. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, España representa el 9 % de las remesas que recibe el país, equivalentes a unos 1,100 millones de dólares anuales, cifra que podría incrementarse conforme más migrantes logren regularizar su situación laboral.

Llamado a evitar estafas

Autoridades y representantes consulares han instado a los hondureños a realizar el proceso únicamente a través de canales oficiales, evitando intermediarios informales o cobros indebidos. Asimismo, reiteraron que los consulados de Honduras en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Girona están disponibles para brindar orientación gratuita durante todo el proceso.

El programa es considerado una oportunidad histórica para miles de compatriotas, quienes podrán mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias mediante una integración formal en la sociedad española. PD/IA