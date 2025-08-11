Esos son los amigos del familión, señala aspirante a alcaldía en referencia a millonaria recompensa por Nicolás Maduro

Tegucigalpa – “Yo esperaría que pueblo abra los ojos y se dé cuenta de quienes son los socios de Mel Zelaya (expresidente 2006-2009 y coordinador de Libre) y del familión”, indicó el candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya en reacción al respaldo manifestado por la presidenta Xiomara Castro a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos aumentó su recompensa y reiterar que lo considera como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

Juan Diego Zelaya señaló que mientras el gobierno de Estados Unidos le duplica la recompensa a Nicolás Maduro, un monto mayor al ofrecido por Osama Bin Laden, en “Honduras le entregó la orden Francisco Morazán, le reconocieron el megafraude que hicieron en Venezuela donde le robaron las elecciones al pueblo, esos son los amigos de Mel, esos son los amigos de este gobierno”, indicó.

Los 50 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos para llevar a Maduro a la justicia estadounidense fue considerada histórica por la fiscal Pamela Jo Bondi, ya que supera los 25 millones de dólares que en su momento se ofrecieron por Osama Bin Laden, el jefe de la organización terrorista islámica Al Qaeda que perpetró los mortales ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre 2001, así como los 30 millones que se ofrecieron por la captura de los hijos de Saddam Hussein, Uday y Qusay, tras la ocupación de Irak.

El aspirante a la alcaldía del Distrito Central reiteró que el partido Libertad y Refundación (Libre), al cual pertenece el expresidente Zelaya y su esposa, la actual mandataria, está tratando de implementar el Plan Venezuela en el país y que para lograrlo “son capaces de cualquier cosa”.

Para Zelaya, si los amigos de los líderes del partido gobernante han sido designados por Estados Unidos como narcodictadores, se puede esperar cualquier cosa.

“Por eso le digo a la gente: oren, y después que termine de orar, salga a pelear por su patria, salga a votar y salga a defender el proceso”, afirmó. VC