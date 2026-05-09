Esfuerzos mundiales por atajar el contagio del hantavirus, detectado en el sur de Argentina y propagado en un crucero

Por Alberto Garcia Marrder, desde Madrid

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

Este “Hantavirus” puede ser peor que el COVID que el mundo padeció durante dos años bajo el nombre de “virus chino” y este nuevo bien podría ser bautizado como el “virus argentino”, aunque ha sido en un buque crucero holandés, el “ Hondius”, por el Atlántico sur, donde se han detectado los primeros contagiados.

Existen actualmente grandes esfuerzos en Europa (especialmente en España, Holanda y Alemania) por evitar un mayor contagio y a retener obligatoriamente a los pasajeros que han tenido contactos con los tres muertos.

El “hantavirus” se propaga por el contacto o inhalación de la orina o heces de ratas. Sus síntomas iniciales son los de una gripe fuerte, no hay vacunas y ,eventualmente, puede causar la muerte, por su contagio entre humanos.

Se sospecha que un grupo de turistas holandeses que previamente hicieron un recorrido terrestre por el sur de Argentina, muy cerca de Bariloche, pudieron haber entrado luego al barco con alguno infectado.

El crucero ha estado anclado recientemente en Cabo Verde (en África) y se espera que llegue a Tenerife (España), pese a la fuerte oposición local, ya que este puerto depende del turismo.

El gobierno de España, desde Madrid, ha obligado al gobierno regional de Canarias, “por solidaridad y humanidad” a permitir que atraque del buque y permitir que los pasajeros de otros países viajen a su lugar de origen. Pero 13 españoles serán obligados a mantener un aislamiento de 40 días en el hospital Gome Ullá de Madrid. Toda una planta dedicada a estos supuestos enfermos.

El hecho que muchos de los pasajeros del crucero ya han regresado a sus países de origen hace pensar que el virus se va a expandir, sin pasividades de frenarlo.

No es exagerado pensar que el presidente argentino ,Javier Milei, muy dado a actos propagandísticos, viaje al sur de su país para demostrar que la epidemia está controlada.

El viaje del HM Hondius era por dos semanas por el Atlántico Sur, con paradas en puertos argentinos. El todo incluido valía unos 22,000 dólares.

Por si acaso, en Madrid, las mascarillas se han agotado.