Esculturas de balones en las calles de Nueva York y Nueva Jersey dan bienvenida al Mundial

Nueva York – Una veintena de esculturas de balones de fútbol decoradas por artistas se exponen desde este jueves en lugares populares de Nueva York y Nueva Jersey para dar la bienvenida al Mundial de la FIFA y celebrar este deporte como una herramienta de unión.

Uno de ellos es ‘Flora of Communication’, del artista dominicano Bony Ramirez, instalado fuera del estadio MetLife en el que se jugarán varios partidos, incluida la final del 19 de julio, y que luce motivos de plantas en rojo sobre blanco, así como coloridos retratos de personas.

Ramirez dijo a EFE que su obra refleja el fútbol como «lenguaje universal capaz de unir a gente de diferentes países, culturas, idiomas e identidades», y presenta en torno al balón a personas «mirándose, como si estuvieran conversando y compartiendo un espacio común de conexión».

En su caso, el artista relató que jugaba al fútbol con su hermano pequeño usando una pelota de goma y esas son algunos de sus recuerdos favoritos de la infancia, además de que «hoy sigue siendo una de las cosas que nos une», convirtiendo el deporte «en un vínculo duradero».

Otros artistas elegidos para hacer suyos los balones son Futura 2000, Eddie Martinez, Fred Wilson, Melissa McGill, Edgar Heap of Birds, Madeline Hollander, Kevin Beasley, Wyatt Kahn, Mario Ayala o Leo Castañeda.

Las obras están instaladas en lugares muy conocidos de Nueva York, como la plaza Rockefeller, el puente de Brooklyn y Grand Central en Manhattan, y de Nueva Jersey, como la Alcaldía, Asbury Park o Exchange Place.

Líderes de museos desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) hasta el Centre Pompidou de París han ‘apadrinado’ a los artistas para este proyecto de arte público, que fue la última iniciativa filantrópica de la coleccionista Agnes Gund, fallecida en 2025, según un comunicado.

Una de las mejores amigas de Gund, Dianna Burroughs, decidió tomar las riendas del proyecto a través de la entidad de apoyo a las artes que dirige, ARTS 14C, que ha colaborado con el comité organizador de la FIFA para el área y con la casa de subastas Christie’s.

El ejecutivo del Comité Anfitrión Nueva York-Nueva Jersey de la FIFA, Alex Lasry, indicó que el torneo pondrá el foco en la región y supone una oportunidad para «elevar a artistas reconocidos internacionalmente» y a otros emergentes, así como dejar un «legado cultural» en la región.

Las obras estarán expuestas hasta el 7 de septiembre, Día del Trabajo en EE.UU., cuando se venderán por vía privada o por subasta. La obra de Ramirez será una de las que se subasten, y su recaudación irá destinada a él, a ARTS 14C y a una ONG de educación artística de Gund, agrega la nota. EFE