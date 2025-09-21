spot_imgspot_img
Foto del día

Escuelas dañadas en la zona rural del sur de Idlib, Siria

Por: Proceso Digital

Niños juegan dentro de una escuela destruida durante el conflicto entre las fuerzas del antiguo régimen y los rebeldes en Hass, en la zona rural del sur de Idlib, Siria, el 21 de septiembre de 2025. FE/EPA/BILAL AL-HAMMOUD

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024