Escuelas dañadas en la zona rural del sur de Idlib, Siria

Foto del díaEscuelas dañadas en la zona rural del sur de Idlib, SiriaPor: Proceso Digital21 de septiembre de 2025 Niños juegan dentro de una escuela destruida durante el conflicto entre las fuerzas del antiguo régimen y los rebeldes en Hass, en la zona rural del sur de Idlib, Siria, el 21 de septiembre de 2025. FE/EPA/BILAL AL-HAMMOUD