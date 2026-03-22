Escudo de las Américas: Honduras plantea a EEUU necesidad de fortalecer seguridad y defensa

Tegucigalpa – Luego de la reunión sostenida este domingo entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en casa presidencia, se planteó la necesidad de fortalecer la relación bilateral en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado, cooperación estratégica y protección y bienestar de la diáspora hondureña.

El ministro de Comunicaciones, José Argueta dijo que la reunión entre los gobiernos de Honduras y EEUU “es una señal clara de confianza, de coordinación y de visión compartida entre ambas naciones.

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Buchard contó que se conversó sobre la repotencialización de las fuerzas Armadas, en cuanto a equipo, recursos y activos estratégicos con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy se enfrentan.

“El rol tradicional de la defensa y la soberanía está todavía vigente, sin embargo, hoy en el 2026, nuestras Fuerzas Armadas enfrentan otra serie de retos como el combate al crimen transnacional, la seguridad de las fronteras y coordinar esfuerzos para brindar seguridad interna junto con el Ministerio de Seguridad”, desglosó.

De su lado, el ministro de Seguridad, Gerzon Velázquez, informó que en la reunión se plantearon algunas de las necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Mencionó que la reunión es parte de una serie de acciones que mediante las cuales se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas, lanzado por el presidente Donald Trump a inicios de este marzo.

“En ese contexto, nuestros visitantes estaban muy interesados en apuntalar algunos aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado, especialmente sobre aquellos temas del ámbito transnacional, como el narcotráfico, otro tema muy interesante ha sido el planteado, es el tema de cómo poder coadyuvar esfuerzos para combatir las redes de trata y tráfico de personas”, describió.

De parte de Honduras se planteó algunas necesidades locales para fortalecer la seguridad ciudadana, como es el combate a las estructuras y las redes de extorsión que tanto daño le hacen a este país centroamericano.

Enfatizó que “la reunión fue muy franca, muy abierta y bastante puntual para poder establecer los puntos de interés de cada una de las partes en cuanto al combate o al esfuerzo conjunto, que como países vamos a hacer para combatir más eficientemente aquellas modalidades de crimen organizado transnacional, pero también aquellas modalidades que tanto daño y muerte y violencia han dejado en nuestro país a lo largo de los últimos años”.

En tanto, el embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez dijo que la visita de la secretaria Noem representa un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras.

Describió que Noem arribó a Honduras procedente de República Dominicana y que ahora se dirige a Costa Rica. Asfura informó a Noem los avances del gobierno y las necesidades del país. Noem retornará a Honduras entre seis y siete semana y estará acompañada de empresarios que están dispuestos a invertir en Honduras.

“La alianza con Estados Unidos es muy importante porque es un país amigo, el que está ayudándole a Honduras también a salir adelante. Esta es una señal muy importante en cuanto a la atracción de inversiones para Honduras”, estimó.

Narró que el tema de migración se abordó desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos. JS