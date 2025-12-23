Escrutinio especial supera las 2 mil 100 actas escrutadas

Tegucigalpa – Desde el inicio del escrutinio especial, el jueves 18 de este mes, hace cinco días, ya se han escrutado dos mil 104 actas electorales de las 2 mil 792 con inconsistencias, por lo que restan sólo 688 actas que se podrían realizar entre el turno B de esta noche y culminar mañana.

–En lo que va de este lunes se han escrutado más de 860 actas.

-Quedan por escrutar 688 actas con inconsistencias.

Pese al boicot sistemático, orquestado por los delegados de Libre y liberales, durante el fin de semana, el trabajo de los escrutadores se ha reflejado este lunes desde las 09:00 de la mañana, que se reactivó nuevamente el escrutinio la página reflejaba mil 556 actas con inconsistencias por lo que durante este día se han escrutado 868 actas.

A esta hora de la noche 7:00, la página web del CNE refleja que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura lidera el proceso electoral en el nivel presidencial con 1 millón 455 mil 664 votos, que representan el 40.34 %.



El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en el segundo lugar con 1 millón 423 mil 389 papeletas, las que representan el 39.44 %.

El candidato nacionalista aventaja por 32 mil 275 votos al candidato del Partido Liberal.

En el tercero figura la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) con 693 mil 822 sufragios (19.22 %).

El boicot, denunciado por observadores, sectores civiles y políticos, ha sido sistemático y consiste en retrasar el escrutinio. El presidente del partido Liberal, Roberto Contreras, lo adjudica a un plan del oficialista partido Libre, que, según dijo, no cuenta con el respaldo de su partido pero sí de la diputada Iroshka Elvir y parte de la comisión de campaña de este instituto político.

La candidata a designada presidencial del partido Nacional, María Antonieta Mejía, denunció que el conteo se retrasó porque la “alianza” de los partidos Liberal y Libre querían retirar al fedatario que tienen los nacionalistas.

Asimismo, este lunes el presidenciable liberal propuso que se repitan las elecciones porque a su juicio no hay confianza en el proceso electoral, dicha petición fue rechazada por líderes de su partido y del Partido Nacional.

Dicho retraso, generó que nuevamente Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunciaran para que el escrutinio se agilizará conforme a ley. IR