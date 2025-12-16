Escrutinio especial sigue en suspenso: llamado a partidos no retrasar más el proceso

Tegucigalpa- Este martes a 16 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el escrutinio especial que definirá los resultados oficiales en Honduras sigue estancado, generando preocupación sobre el cierre del proceso electoral.

– Pese a que en las últimas horas el Partido Liberal anunció un acuerdo, aun se sigue esperando a los representantes para dar inicio al escrutinio, solo los del PN, anunciaron estar listos.

Hasta este martes, el avance oficial se mantiene en 99.80%, con el candidato nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah con 40.54% de los votos (1,305,033) y el liberal Salvador Alejandro Nasralla Salum con 39.19% (1,261,849 votos).

Ante la situación, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo ayer lunes un llamado urgente para que el escrutinio especial comience de inmediato, enfatizando que todos los sectores políticos deben actuar con responsabilidad y evitar tácticas dilatorias que retrasen la declaratoria oficial. “La autoridad electoral debe tomar decisiones expeditas; la población necesita y merece certeza sobre los resultados de este proceso”, señaló Eladio Loizaga ante el Consejo Permanente de la OEA.

Mientras el Partido Nacional mantiene a sus representantes listos en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar la revisión de actas, los partidos Liberal y Libre se niegan a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), condicionando el proceso a un conteo “voto por voto”.

Esta situación mantiene el escrutinio especial paralizado y ha generado tensiones dentro del CNE, incluyendo enfrentamientos entre representantes de los distintos partidos.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un llamado a los partidos políticos a instruir a sus miembros para cumplir la ley e iniciar el escrutinio especial, recordando que el tiempo avanza y que la declaratoria tiene un plazo legal que debe cumplirse. “Hago un llamado respetuoso a los partidos políticos para que indiquen a partir de cuándo sus miembros acreditados van a integrar las juntas especiales para iniciar el escrutinio especial”, enfatizó Hall.

El reglamento aprobado por el CNE contempla la revisión de 2,792 actas con inconsistencias, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en cada voto contabilizado. Las JERV estarán integradas por un representante de cada partido político acreditado y operarán bajo la supervisión de los consejeros electorales, con presencia de observadores nacionales e internacionales, incluyendo la MOE-UE y la OEA. El proceso se realizará en dos turnos de 12 horas cada uno, hasta concluir la declaratoria.

Hall también informó que se solicitó apoyo al Estado Mayor Conjunto para resguardar la seguridad del personal del CNE y del material electoral, tras incidentes que involucraron agresiones de miembros de Libre y el Partido Liberal hacia representantes del Partido Nacional. Además, el Colegio de Abogados de Honduras colaborará con notarios para documentar los hechos, mientras se exhorta a la comunidad internacional a supervisar el proceso.

En este contexto, especialistas y observadores llaman a todos los partidos y sectores de la sociedad a apoyar el escrutinio especial y garantizar que el proceso concluya con transparencia, respeto a la ley y observancia de la voluntad popular. La prioridad, coinciden, es que Honduras tenga resultados claros y confiables, evitando que la desinformación, las tensiones políticas o la confrontación pongan en riesgo la democracia y el orden constitucional.LB