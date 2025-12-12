Escrutinio especial inicia este sábado y puede tardar 10 días

Tegucigalpa – Honduras inicia este sábado el escrutinio especial de unas tres mil actas que presentan inconsistencias después de las elecciones generales del 30 de noviembre y este proceso puede durar hasta 10 días.

Así lo informó Eduardo Fuentes, codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien detalló que este proceso se podría demorar entre siete y diez días más.

Lo anterior aumenta la incertidumbre entre los hondureños que a pesar de haber transcurridos 12 días desde las elecciones no conocen al ganador de las mismas.

Durante este escrutinio se corroborarán o descartarán inconsistencias con representantes de los partidos políticos, señaló Fuentes.

En ese sentido, dijo que ya hay unos 200 acreditados por cada partido político, para dar inicio al escrutinio especial.

Enfatizó que no se trata de nuevos votos o una nueva elección, sino de actas que llegaron al CNE con algún tipo de inconsistencia como que los números de votos no cuadran con el acta general.

Esos resultados, en presencia de los representantes de los diferentes partidos políticos, serán cargados de inmediato al centro de alimentación y actualización del CNE, dijo el funcionario.

Con el 99,4 % del total de las actas escrutadas (19.052) unas 2 mil 773 presentan inconsistencias, hasta este día, todas las actas serán sometidas al escrutinio especial.

En ese sentido, los resultados seguirán siendo preliminares, al menos por los próximos 10 días, hasta que se complete la revisión de todas las actas con inconsistencias. (RO)