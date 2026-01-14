Escrutinio del TJE confirma triunfo del independiente Néstor Mendoza en Villa de San Antonio

Tegucigalpa – Luego del escrutinio especial realizado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el nivel electivo municipal, se confirmó el triunfo de Néstor Joel Mendoza (Independiente) como alcalde de la Villa de San Antonio, Comayagua.

– El edil Mendoza acumula su tercer periodo municipal, es dueño del famoso Laberinto de Cipreses en Comayagua.

El edil Mendoza, del movimiento ‘Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio’, dijo que siempre tuvo la certeza que había ganado la contienda en el nivel de corporación municipal.

El alcalde reelecto y que acumula tres periodos edilicios, señaló que el buen trabajo realizado en esa zona central de Honduras abonó para repetir en la comuna comayagüense.

De su lado, el contendiente Fabricio Armando Velásquez (Partido Nacional) que buscaba revertir la decisión a través de una impugnación ante el TJE, dijo que se va con el corazón roto, pero muy agradecido con la gente que le brindó su respaldo.

Señaló que a su corta edad, 35 años, tiene una larga carrera política por delante y que buscará una nueva postulación al cargo. Además –dijo– que al ser regidor 1 apoyará todo lo que le conviene a ese término municipal. JS