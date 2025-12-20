Escrutinio avanza con más de 800 urnas revisadas, Asfura se mantiene al frente

Tegucigalpa – Este sábado continúa el escrutinio especial en el Centro Logístico Electoral (CLE), mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene la actualización constante de los datos en el sistema oficial de divulgación, el cual registra un avance del 99.85 % del total de actas procesadas.

De acuerdo con los resultados preliminares, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, se mantiene en el primer lugar de la contienda con 1,360,952 votos, equivalentes al 40.28 %. En segundo lugar figura el aspirante del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, con 1,337,310 votos, lo que representa el 39.58 % de la votación.

El escrutinio especial inició el jueves y la revisión es para 2,773 actas, con inconsistencias cuyo proceso comenzó a las 3:00 de la tarde y podría concluir entre martes y miércoles.

A este mediodía se han revisado 865 urnas, por lo que quedan por escrutar 1, 908 urnas.

En ese sentido, se espera que para el 24 o 25 de diciembre se haga la declaratoria del nivel presidencial al culminar las revisiones de las inconsistencias y las actas que presentan impugnaciones.

Consejera Cossette López.

Declaratoria va contra viento y marea

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sostuvo que el CNE ha estado trabajando arduamente bajo la lluvia, la tormenta y el arcoíris, y hemos estado navegando contra la voluntad de muchos que han querido desprestigiar el proceso.

En ese sentido, dijo que “bajo el arcoíris, bajo la lluvia y la tormenta va haber declaratoria y si el escrutinio especial y la revisión de las actas se da antes del 24 de diciembre pues antes de esa fecha se sabrá quién es el nuevo presidente de Honduras”, afirmó.

Reiteró que el nivel electivo presidencial se debe de considerar para que se pueda dar antes del 30 y los otros dos niveles pueda hacerse hasta el final de mes”, aseguró.

Llamado a esperar resultado oficial y la paz por Honduras

Las iglesias Evangélica y Católica han emitido diversos comunicados en los que llaman a los políticos a respetar la voluntad del pueblo, esperar pacientes el resultado del CNE y que haya paz y tranquilidad en Honduras.

El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías, hizo un llamado urgente a los principales actores políticos del país para que actúen con responsabilidad y eviten una mayor confrontación en el actual proceso electoral.

Irías sostuvo que “la voluntad popular debe respetarse y el diálogo es el único camino para preservar la paz social”, expresó.

Afirmó que de continuar la incertidumbre estarían convocando a una nueva marcha por la paz en Honduras.

Mientras que, el rector de la basílica menor Nuestra Señora de Suyapa, Carlo Magno Núñez, señaló que todos vivimos en este techo que se llama Honduras.

En ese contexto, dijo que este país necesita paz y la Navidad es una época propicia para desbordar la paz.

A las personas que mantienen en crisis el país les exhortó a que la paz reine en sus corazones.

“Que se llenen de la comprensión, el diálogo, que desborden de alegría y paz”, acentuó.

Observadores descartan fraude

Por su parte, la plataforma Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25), informó que, tras desarrollar un ejercicio independiente de Verificación de Procesos y Resultados Electorales (PRVT), no encontró evidencia de fraude en las etapas observadas del proceso electoral, al constatar una notable consistencia entre los votos emitidos en las juntas receptoras y los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con OEH25, el ejercicio permitió verificar que la transmisión y totalización de resultados se realizaron conforme a las proyecciones observadas por sus equipos la noche de las elecciones y en los días posteriores. Asimismo, señaló que la contienda presidencial se concentró entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, sin que fuera posible proyectar un ganador en ese momento debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos.

Ante los acontecimientos posteriores a la jornada electoral —incluidas las caídas del sistema de transmisión, el resurgimiento del discurso de fraude y el aumento de la tensión política y social— la organización realizó una verificación complementaria de las actas divulgadas en la plataforma del CNE, con el objetivo de aportar evidencia adicional y verificable sobre la integridad de los resultados. IR