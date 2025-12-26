Escrutadores turno A ingresan al CLE y esperan seguir con nivel municipal

Tegucigalpa- Representantes de los distintos partidos políticos se mantienen haciendo filas a las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), esto para arrancar este viernes el escrutinio especial en el nivel municipal.

Una de las escrutadoras pertenecientes al Partido Innovación y Unidad PINU-SD manifestó que cuando ingresen al centro logísticos les darán instrucciones, creemos que haremos el escrutinio del nivel municipal.

“Básicamente creemos que la más importante es la del Distrito Central, venimos a hacer la labor de contar votos y darle el alcalde al pueblo capitalino en base a lo que eligió”, expresó otro escrutador.

“Todo se está dando con mayor normalidad, el problema era en el tema presidencial, pero a medida pasó el tiempo todo se fue arreglando”, agregó. IR