¿Escribir correctamente enamora?

Chasty Fernández

Vivimos en la era de la palabra escrita. Cada día dejamos huellas digitales en conversaciones, correos, formularios y redes sociales. La escritura ya no es exclusiva de escritores o académicos; es una herramienta cotidiana que utilizamos para trabajar, relacionarnos y expresar lo que pensamos. En medio de esta avalancha de mensajes, surge una inquietud inevitable: cuando escribimos, ¿qué dice nuestra ortografía sobre nosotros? Y más aún, ¿puede una buena escritura despertar admiración, confianza… incluso enamorar?

La respuesta es sí. Pero no hablamos únicamente de un enamoramiento romántico, sino también intelectual y profesional. Escribir con buena ortografía transmite claridad, orden y respeto. Cuando un mensaje está bien redactado, el lector percibe intención, cuidado y responsabilidad. En cambio, los errores frecuentes pueden generar ruido en la comunicación y, en ciertos contextos, afectar la credibilidad.

La psicología ha estudiado cómo interpretamos los errores escritos. Diversas investigaciones sobre percepción social señalan que tendemos a asociar la escritura descuidada con falta de atención o bajo compromiso. Nuestro cerebro procesa el lenguaje escrito como un indicador de competencia. Un texto claro facilita la comprensión y reduce el esfuerzo cognitivo del lector; uno lleno de fallas exige más energía para descifrarlo y puede provocar desinterés.

Pero escribir bien no es solo cuestión de tildes y puntuación. También implica formas. Un “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches” abre la puerta del diálogo. Un “por favor” y un “gracias” humanizan el intercambio digital. La cortesía escrita comunica empatía y educación. Incluso acciones como dejar un mensaje “en visto” sin responder envían un mensaje emocional. El silencio también comunica. En entornos personales y laborales, responder —aunque sea para decir “lo reviso y te confirmo”— demuestra consideración.

Es cierto que no todos los errores reflejan falta de inteligencia. La prisa, la educación desigual o las dificultades de aprendizaje influyen. Sin embargo, mejorar nuestra escritura sí está bajo nuestro alcance.

¿Qué podemos hacer? Leer con frecuencia fortalece la memoria visual de las palabras. Releer antes de enviar permite corregir fallos mínimos. Utilizar herramientas digitales puede ayudar, siempre que no sustituyan el aprendizaje. Consultar dudas y practicar de manera constante marca la diferencia.

Escribir bien no es un perfeccionismo rígido; es un acto de respeto. Es decirle al otro: valoro tu tiempo y quiero que me entiendas. En un mundo acelerado, donde los mensajes compiten por atención, quien escribe con claridad y cortesía destaca. Y sí, una buena ortografía —acompañada de amabilidad— puede abrir oportunidades, generar confianza y, por qué no, también enamorar.

Porque al final, no solo escribimos palabras: escribimos la impresión que dejamos en los demás, la huella invisible de nuestro cuidado, el eco de nuestra intención y la delicadeza —o la prisa— con la que elegimos estar presentes en la vida del otro.