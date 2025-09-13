Escolares le rinden honor a la patria en colorido desfiles

Tegucigalpa- Desde tempranas horas de este sábado todos los estudiantes de centros educativos de primaria salieron a las calles del país para conmemorar los 204 años de independencia con desfiles patrios.

Los escolares mostraron sus mejores galas y al ritmo de las bandas de sus instituciones recorrieron las calles de las principales ciudades de Honduras.

En la capital hondureña se pudo observar en distintos puntos, entre los más famosos en la zona del centro de la capital, bulevar Morazán y en cercanías de la colonia Kennedy.

Los centros de primera enseñanza contaron en los desfiles con grupos de excelencia académica, pelotón, palillonas, pomponeras y la banda.

Los desfiles tienen una actuación especial porque los niños son acompañados en todo el recorrido por sus padres que toman fotos y se enorgullecen.

Lia Dannae, escuela Jorge J. Larach

Los recorridos en los desfiles son bastantes cortos por la edad de los niños, pero se viven con bastante civismo y emoción.

El próximo lunes tendrán su turno los colegios para rendirle un honor a Honduras con los desfiles patrios.

Rutas de nivel básica:

* Los alumnos de los Distritos Educativos 1, 5 y 10 desfilarán desde la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, recorriendo el bulevar Kennedy hasta Plaza Las Banderas.

* Los alumnos del Distrito Educativo número 4 desfilarán desde los Laboratorios Francelia, en la colonia El Pedregal, hasta el Instituto Nido de Águilas, en la colonia del mismo nombre.

* El Distrito número 6 comenzará su recorrido desde el edificio rojo de la colonia Palmira hasta la Concha Acústica de la Plaza Central Francisco Morazán.

* Los alumnos del Distrito 7 iniciarán desde la colonia Torocagua de Comayagüela y finalizarán en el Mall Premier.

* Por su parte, el Distrito 8 comenzará su desfile en la Estación de Bomberos de la colonia El Carrizal y concluirá en el Mall Premier.

Jostin Alemán, escuela Dionisio de Herrerra

* Los Alumnos del CEBG Miguel de Cervantes Saavedra en la Avenida Los Próceres, 38 instituciones marcharán hasta la Plaza Sabana en el barrio Morazán.

* En la 21 de Octubre, 30 centros desfilarán desde la colonia Arturo Quezada hasta la colonia Ramón Amaya Amador.

* El Distrito 9 iniciará en El Obelisco y finalizará frente a la Escuela de Bellas Artes, en el Parque La Libertad de Comayagüela.

Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar estas vías y buscar rutas alternas. IR