Escasez de licencias físicas podría extenderse otro mes y medio más, según DNVT

Tegucigalpa – El portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar, informó que la escasez en la emisión de licencias de conducir podría prolongarse aproximadamente un mes y medio más.

Aguilar añadió que los problemas registrados este año responden a fallas en procesos de licitación, particularmente a la falta de documentación correcta, por parte de las empresas proveedoras.

En cuanto al abastecimiento futuro, el vocero aseguró que los contratos contemplan insumos suficientes para cubrir períodos de entre dos y cuatro años, con el fin de evitar nuevas interrupciones en el servicio.

El vocero explicó que, mientras se normalice el abastecimiento de material, únicamente los ciudadanos que realizan su trámite por primera vez recibirán el documento físico en material PVC,

Por otro lado, quienes renuevan su permiso desde diciembre se les otorga una licencia provisional con la cual pueden circular sin inconvenientes.

“Las personas con ese permiso provisional pueden conducir de manera normal”, aseguró el subinspector. AD