¡Escápate a Roatán con La Colonia y comienza el 2026 viviendo el paraíso!

Tegucigalpa-. Supermercados La Colonia, en alianza con la agencia Representantes Turísticos, presenta la promoción “Escápate a Roatán”, para que todos sus clientes descubran la belleza del Caribe hondureño y disfruten momentos únicos en un destino lleno de sol, mar y alegría.

Con esta iniciativa, La Colonia reafirma su compromiso de premiar la fidelidad de los clientes y ofrecerles experiencias que van más allá de las compras diarias. Participar es muy sencillo: por cada compra mínima de L500, los clientes tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de dos viajes dobles al Hotel Media Luna en Roatán, un lugar donde cada rincón invita a crear recuerdos inolvidables.

“Esta alianza entre Representantes Turísticos y Supermercados La Colonia demuestra la fuerza del trabajo conjunto entre empresas hondureñas comprometidas con el desarrollo del país. A través de esta iniciativa, que otorgará dos viajes a Roatán al exclusivo Hotel Media Luna en vuelo chárter, reafirmamos nuestro compromiso con impulsar el turismo nacional, dinamizar la economía y acercar a las familias hondureñas a experiencias únicas dentro de nuestra propia tierra”, manifestó Hillary Paz, vocera Representantes Turísticos.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, expresó:“En Supermercados La Colonia nos llena de emoción ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de iniciar el 2026 con una aventura única en Roatán. Queremos que cada familia hondureña viva grandes momentos, creando recuerdos que perduren y fortaleciendo la conexión que hemos construido juntos a lo largo de 50 años de historia”.

La promoción “Escápate a Roatán con La Colonia y Representantes Turísticos” estará vigente del 20 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, exclusivamente en nuestras tiendas de Tegucigalpa, así como en nuestros canales digitales. No dejes pasar esta oportunidad, recuerda que cada compra es un paso más cerca de unas vacaciones en el paraíso. ¡Escápate a Roatán y vive la magia del Caribe hondureño! IR