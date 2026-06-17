Frase del día

“Es urgente decretar un estado de emergencia por femicidios. Estamos hablando del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y de la forma grotesca y salvaje en que están siendo asesinadas, muchas veces dentro de sus propias casas”.

Por: Proceso Digital

Honorina Rodríguez • Luchadora social

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