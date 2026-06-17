Frase del día“Es urgente decretar un estado de emergencia por femicidios. Estamos hablando del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y de la forma grotesca y salvaje en que están siendo asesinadas, muchas veces dentro de sus propias casas”.Por: Proceso Digital17 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Honorina Rodríguez • Luchadora social Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasMessi se prepara y puede adueñarse del récord de goleador absoluto Usa 2026 - NoticiasMéxico avanza a dieciseisavos con antelación y Canadá celebra pero también se lamenta USA 2026 - Cifra del día54 jugadores Portada DigitalPortada Viernes 19.06.2026. USA 2026 - Portada DigitalPortada Mundial 19.06.2026.