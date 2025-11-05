Es una violación directa y frontal del CNE al no acatar resolución del TJE, señala abogado Oliver Erazo

Tegucigalpa – El abogado Oliver Erazo consideró como una violación directa y frontal la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no acatar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Sobre los casos del diputado Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobos.

Este miércoles, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, declaró inaplicable la resolución del TJE que ordenaba a inscribir a Jorge Cálix y Cristian Villalobos en la planilla de diputados de los departamentos de Olancho y Valle, respectivamente.

(LEER): Presidenta del CNE declara inaplicable resolución del TJE sobre Jorge Cálix

En ese sentido, Erazo citó que el artículo 85 de la Ley del Proceso Electoral se refiere a sentencias que establece que cuando hay una resolución, ordena que se notifique y se ejecute.

No está diciendo que establezca sus criterios subjetivos personales y si la quiere ejecutar o no, manifestó el profesional del derecho.

“Ha causado mucho asombro al foro jurídico nacional ver argumentos espurios, flácidos, huecos del porque no quieran dar fiel cumplimiento y ejecución a la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral”, criticó.

Advirtió que esta determinación de la consejera Ana Paola Hall constituye una violación directa y frontal al debido proceso, la tutela judicial y derecho al recurso.

Añadió que la presidenta del CNE incurre en la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios porque no está acatando una resolución.

Erazo se preguntó si este comportamiento de Ana Paola Hall responde a un juego de parcialidad con el Partido Libertad y Refundación (Libre) o un criterio de interpretación legal.

Indicó que ambos pueden acudir al artículo 89 de la Ley Procesal Electoral que establece la inejecución de sentencia solicitar cumplimiento al TJE después de los cinco días.

Pidió a los actores políticos que es momento de ser amigo de la ley y no de los intereses partidarios y espirituales de la política. AG