«Es una tragedia sin precedentes»: periodista venezolano relata el horror tras el devastador terremoto

Tegucigalpa – «Nunca en Venezuela habíamos vivido una tragedia de esta magnitud». Con el dolor reflejado en su voz, el periodista venezolano Carlos Julio Rojas compartió con Proceso Digital, el dramático testimonio de lo que calificó como una verdadera catástrofe nacional tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron amplias zonas del país.

– Carlos Julio Rojas describe una Venezuela sumida en el caos, con miles de desaparecidos, hospitales colapsados, edificios derrumbados y familias durmiendo en las calles mientras los equipos de rescate luchan contra el tiempo para salvar vidas.

– Cada minuto cuenta Venezuela vive horas de dolor, pedimos ayuda para seguir salvando vidas, clamó el periodista.

Rojas relató en entrevista en vivo con Proceso Digital que presenció cómo edificios se resquebrajaban y colapsaban en pleno centro de Caracas, mientras él mismo observaba cómo su apartamento sufría graves daños estructurales.

«Las calles eran un río de gente huyendo. Hay miles de personas durmiendo en plazas, en el piso y en las calles porque sus viviendas quedaron comprometidas. Venezuela no estaba preparada para afrontar un desastre de esta magnitud», expresó.

El comunicador aseguró que la situación más crítica se vive en el Estado de Vargas conocido ahora como La Guaira, donde, según afirmó, el panorama es comparable con una zona de guerra.

Las cifras oficiales de 589 muertos se quedan muy cortas, viendo la realidad, se habla de miles de muertos y de más de 50 mil desaparecidos, cifras que compartimos con la ONU, agregó al tiempo que dijo que la impotencia es grande ya que los muertos y heridos son amigos, familiares, vecinos… es un dolor imposible de describir, manifestó.

También denunció graves fallas en las comunicaciones, en los servicios públicos y el colapso del sistema hospitalario.

«Hay médicos y enfermeras con toda la voluntad de ayudar, pero no cuentan con las herramientas necesarias. Los hospitales están desbordados y algunos presentan daños estructurales», lamentó.

Rojas destacó el heroísmo de los cuerpos de socorro, como bomberos, Cruz Roja y otros cuerpos de socorro, aunque advirtió que son insuficientes frente a la magnitud de la emergencia y lo peor es que no cuentan con las herramientas. «Cada minuto cuenta. A más de 40 horas del sismo todavía se siguen rescatando personas con vida entre los escombros», indicó, hay personas gritando y llamando por teléfono a los socorristas pidiendo ayuda, amplió.

Entrevista con el periodista Venezuela @CarlosJRojas13

Cada minuto cuenta Venezuela vive horas de dolor https://t.co/7AdRXBPyKc pic.twitter.com/AlhUETcBob — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 26, 2026

Solidaridad internacional

El periodista y defensor de derechos humanos, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para reforzar la ayuda humanitaria con equipos especializados que permitan continuar las labores de búsqueda y rescate, además de maquinaria y todo tipo de herramientas necesarias.

Asimismo, pidió a la población que permanece en viviendas dañadas buscar refugio con familiares o amigos para evitar nuevas tragedias.

«Yo mismo estoy albergado en casa de un amigo, durmiendo sobre una colchoneta. Solo pude sacar mi computadora, mi teléfono y un par de micrófonos para seguir informando», contó.

Pese al devastador escenario, Rojas aseguró que la solidaridad del pueblo venezolano y la comunidad internacional mantiene viva la esperanza.

«Se demuestra la unión del pueblo venezolano y latinoamericano frente a esta catástrofe. El venezolano se va a levantar y reconstruirá este país con democracia, libertad y solidaridad. Rendirse no es una opción», concluyó, al tiempo que agradeció la ayuda internacional, aunque insistió en que «se necesita mucho más porque la tragedia no tiene precedentes». LB