Es una reestructuración del personal administrativo, responde viceministro de Salud

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, señaló este sábado que en esta dependencia del Estado se está realizando una restructuración del personal administrativo y no despidos de médicos y enfermeras.

“Es una reestructuración del personal administrativo como lo hace cualquier institución y empresa”, dijo al noticiero TN5.

Comentó que el día anterior (viernes) se envió un circular en los correos electrónicos de los directores de hospitales y regiones departamentales de salud como a los jefes de talento humano sobre la notificación de reestructuración del personal administrativo.

Añadió que también se envió copias a los encargados de dirección general de personal y jefes departamentales.

No obstante, descartó que se esté despidiendo galenos y enfermeras con contratos como lo denunció más temprano el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos.

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Indicó que todo personal de asistencia como médicos, médicos especialistas, subespecialistas, enfermeras, técnicos en enfermería, enfermeras profesionales y demás personal administrativo que tengan contrato vigente y autorizado por la Secretaría de Salud deben continuar en sus puestos de trabajo.

Sostuvo que la Secretaría de Salud no debe de seguir soportando una carga administrativa que se basó por el visto bueno de las autoridades de la pasada administración.

Midence expresó que la intención de la Secretaría de Salud es que se atienda a los pacientes que lleguen a los centros asistenciales.

Enfatizó que el Colegio Médico debió ser el primer ente en denunciar este tipo de contrataciones y estructuras numerosos de empleados en los hospitales. AG