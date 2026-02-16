“Es una prueba, si funciona la dejamos; si no, no”: Alcalde sobre rotonda de Loarque

Tegucigalpa– Luego de las quejas por el tráfico que se forma en la salida al sur de la capital producto de la rehabilitación de la rotonda en la colonia Loarque, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya dijo que la medida se está dando a prueba y error para buscar soluciones ante la gran cantidad de vehículos que aquí circulan.

“En diferentes puntos hemos estado haciendo prueba y error para agilizar el tráfico, igual haremos en la salida al sur, son 42 mil vehículos que pasan por ahí, si funciona la dejaremos y si no la quitaremos”, explicó.

“Debemos saber qué es lo que funciona, esta semana estaremos en prueba, estará gente permanente, porque lo que pasa a veces es que no hay gente gestionando, estarán nuestros funcionarios gestionando el tráfico, es a prueba y error, no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos buscar opciones”, agregó.

Sostuvo que se buscan soluciones, se probará si funciona, sino se quitará y se buscarán otras medidas, apuntó. IR