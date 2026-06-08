“Es una pena que el general Muñoz se haya ido”, lamenta exviceministra Julissa Villanueva

Tegucigalpa – La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, expresó que “es una pena que el general (Ramiro) Muñoz se haya ido; respeto el trabajo de la nueva fiscalía, pero así vamos de institución en institución y no hay credibilidad hacia la erradicación del verdadero problema”.

Durante el programa Doble Vía de Radio América la exfuncionaria lamentó la destitución del cargo de director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) al general en condición de retiro Ramiro Muñoz.

“La responsabilidad directa cae sobre el gobernante y los que están dirigiendo las instituciones. Si Honduras realmente fuera un país de méritos, no estaríamos preocupados por los seguimientos que habría con el cambio de grupos y de líderes”, acusó.

El pasado 5 de junio el Fiscal General, Pablo Reyes juramentó a Ever Danilo Mejía como nuevo jefe de la DLCN, cargo que asumió en sustitución del general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla.

En ese orden, Villanueva manifestó que “el general Ramiro Muñoz, con quien comparto su actuar; él es un hombre que ha establecido su actuación y estrategia en el trabajo que ha desempeñado; va de frente, con transparencia y la verdad. Creo que eso sin duda alguna toca a muchas estructuras que están vinculadas con criminalidad organizada”.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico desempeña un papel clave dentro de los esfuerzos de seguridad y justicia, coordinando operativos e investigaciones junto a otras instituciones nacionales e internacionales.

Concluyó que “las estructuras políticas son las que no permiten que se haga la erradicación de la delincuencia. La criminalidad que hoy se está viendo está fusionada con la corrupción estatal y la falta de confianza en las instituciones”. (RO)