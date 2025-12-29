spot_img
Frase del día

“Es una mentira y una falacia rotunda, los policías son profesionales y son seres humanos, así que no es bueno que gente inescrupulosa digan que habrá paro”.

Por: Proceso Digital

Juan Manuel Aguilar Godoy • Director de la Policía

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024