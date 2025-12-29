Frase del día“Es una mentira y una falacia rotunda, los policías son profesionales y son seres humanos, así que no es bueno que gente inescrupulosa digan que habrá paro”.Por: Proceso Digital28 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Juan Manuel Aguilar Godoy • Director de la Policía Noticias recientes DeportesEl Nacional paraguayo ficha al delantero Roque Santa Cruz de 44 años MigrantesEl TPS no es logro de su gobierno, dice abogada Marcela Caro a presidenta Castro Frase del día“Honduras no puede ser un narcoestado, y todo lo que está con relación a la droga es un crimen horrible porque daña y mata... Nacionales“Honduras no debe ser un narcoestado”, dice el Cardenal Rodríguez que ve el 2026 como el año de la esperanza SaludMenor de 9 años de Comayagua pierde dos dedos tras explotarle mortero en su mano