Es una crisis de seguridad pública amenaza de huelga de policías, considera comisionado en condición de retiro

Tegucigalpa – El comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Leandro Osorio, señaló que es una crisis de seguridad pública la amenaza de brazos caídos de los miembros de escala básica.

El viernes, los policías de la escala básica anunciaron paro nacional para el lunes 29 de diciembre por incumplimiento de pagos de sueldos y beneficios laborales.

“Estamos ante una situación de crisis de seguridad pública en el país… este problema también lo tiene las Fuerzas Armadas”, dijo al canal HCH.

Osorio mencionó que es un hecho inédito en la seguridad pública que los policías amenacen con brazos de caídos por incumplimiento de pago de sueldos.

Indicó que la presidenta Xiomara Castro debe tomar acciones inmediatas porque está a punto de terminar el año y no se les ha pagado a los policías.

“Es un hecho inédito en la seguridad pública en la que los policías han amenazado que el lunes van a estar de brazos caídos y va en detrimento de la seguridad pública”, remarcó.

Cuestionó que, si haya dinero por información para capturar al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, pero no para pagar el sueldo a los policías. AG