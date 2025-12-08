“Es una batalla, pero seguiremos trabajando para dar los resultados” : consejera Cossette López

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, detalló este lunes la compleja situación que enfrenta el organismo tras los retrasos en la reanudación de la divulgación de resultados electorales, asegurando que, pese a las fallas técnicas y los desacuerdos internos, la elección no presenta elementos que justifiquen una nulidad.

-Lopez denuncia bloqueos internos y afirma que la elección no tiene causales de nulidad pese a fallas técnicas en el sistema del CNE y reafirma el reinicio de divulgación.

-“Nuestro sistema no es electrónico; si falla lo técnico, la elección no se cae”, aseguró la consejera.

López explicó que la noche anterior se ordenó el reinicio del sistema, un proceso que requirió varias horas debido a la necesidad de implementar un “triple sellado”, así como un licenciamiento de los dispositivos utilizados en el centro de cómputo, donde se encuentran representantes de todos los partidos y personal de los tres despachos del CNE. El trabajo finalizó a la medianoche, momento en el que inició la fase de licenciamiento.

“Desde esa hora se ha estado trabajando. Pero para iniciar el despliegue de datos en la página se requiere que ingresen datos y actas provenientes de dos fuentes: unas con información que aparece reflejada en cero porque no se han sumado, y otra que es más amplia y proviene de cargas pendientes”, explicó.

“El impacto del retraso es real; estamos luchando desde julio”

López reconoció que el proceso electoral arrastra problemas desde mitad de año junio-julio, cuando advirtió que un retraso tendría consecuencias que ahora se están manifestando.

“Estos tres días han significado un impacto fuerte. Ahora se admite que ese impacto es real. Hemos tenido demasiados problemas”, afirmó, resaltando que el personal ha cumplido su compromiso con el país, pero la situación ha sido “una lucha constante”.

La consejera también hizo referencia a la dificultad para alcanzar acuerdos en el pleno, detallando que solo ella y la consejera Ana Paola Hall han apoyado resoluciones técnicas mientras enfrentan “señalamientos y amenazas de denuncias que van más allá de lo razonable”.

El triple sellado, explicó, tomó tres días de análisis e informes debido a la resistencia para alcanzar consensos.

Acusa bloqueos y descoordinación interna

López señaló directamente que uno de los despachos —el del consejero Marlon Ochoa— mantiene grupos “de brazos caídos” que no colaboran, lo que ha generado retrasos y tensión en el proceso.

“Seguimos trabajando. No es cierto que nos hayan evacuado ni que haya paralizado funciones. Sí es cierto que hay grupos que no colaboran, pero el resto del personal sigue cumpliendo su deber”, añadió.

También aseguró que se perciben intentos de recopilar información para alimentar discursos de nulidad electoral, pese a que la elección —según sostuvo— fue realizada “en paz y tranquilidad” y no contiene elementos que configuren causales legales de repetición.

La consejera reiteró que el sistema tecnológico no es el núcleo esencial del proceso electoral: “Nuestro voto no es electrónico. Si algo falla en el sistema técnico, la elección no se cae. Tenemos un respaldo físico: actas escaneadas masivamente y documentación en papel”.

López afirmó que, aunque la empresa contratada debe cumplir con sus obligaciones, el CNE tiene otros mecanismos para garantizar la declaratoria de resultados con transparencia, incluso “aunque nos toque con papel y lápiz”.

Se retomará el escrutinio especial

La funcionaria indicó que, tras restablecer la divulgación de datos, se continuará con el escrutinio especial, mientras se mantienen acciones administrativas para corregir deficiencias técnicas.

“El trabajo continúa. Los observadores siguen con su rol técnico y los empleados fueron citados a las 7 de la mañana. Tenemos el centro logístico electoral listo para los conteos especiales y hemos avanzado en la verificación visual”, dijo.

López denunció que quienes se oponen a la reanudación del proceso y ahora piden una auditoría del código fuente que antes fue propuesto por ella y lo rechazaron, lo que —según afirmó— demuestra una contradicción en quienes exigen transparencia mientras obstaculizan las soluciones.

La consejera concluyó asegurando que, pese al ambiente tenso y a los bloqueos internos, el CNE continuará avanzando en la declaratoria de resultados.

“Esta es una batalla, pero seguiremos haciendo el trabajo. No vamos a permitir que se sigan retrasando los procesos. Por mayoría de votos, seguiremos saliendo adelante porque estamos firmemente comprometidos con que el país tenga la declaratoria de elecciones que merece”, finalizó.LB