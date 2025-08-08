“Es un atentado contra la democracia que el MP denomine como traidoras a la patria a las consejeras del CNE”: Nasry Asfura

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura calificó como un atentado contra la democracia hondureña la decisión del Ministerio Público de abrir expedientes contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el calificativo de “traidoras a la patria”.

“Es una tristeza y un atentado hacia la democracia”, lamentó el aspirante presidencial tras destacar el valor, compromiso y el actuar institucional de las consejeras, especialmente el de la presidenta del CNE, Cossette López, a quien reconoció por su firmeza en la defensa del sistema electoral y de la voluntad del pueblo hondureño.

Asfura descartó cualquier tipo de negociación política entre los liderazgos de los tres partidos más grandes del país y aseguró que el reciente acuerdo que permitió superar la crisis del CNE fue resultado directo del consenso entre los tres consejeros del órgano electoral, no de presiones externas ni pactos oscuros.

Las declaraciones de Asfura fueron realizadas durante una visita al departamento de Comayagua, donde inauguró la nueva sede del Partido Nacional en Comayagua.

El presidenciable estuvo acompañado del candidato a alcalde Luis René Suazo y de los aspirantes a diputados por el departamento. VC