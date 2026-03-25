“Es totalmente falso”, dice diputada Smith sobre supuesta renuncia de la presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez expresó esta tarde que es muy seguro que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, no tengo tranquila su conciencia por sus actuaciones en ese poder del Estado.

– La diputada Smith negó rotundamente que Ráquel Obando haya renunciado o pretenda hacerlo en las próximas horas.

Así se refirió la congresista luego de la versión noticiosa que indica que el Congreso Nacional le pidió la renuncia a la magistrada Ráquel Obando antes de las 3.00 de la tarde y de esa forma no aplicarle un juicio político.

Sin embargo, explicó que la renuncia de la magistrada presidenta aún no llega a secretaría del CN, y que en el caso que ocurra, la alta jueza estaría renunciando como titular del Supremo, no así como magistrada integrante del pleno.

La diputada Johana Bermúdez.

Además –citó– que aunque Ráquel Obando interponga su renuncia siempre será sometida al proceso de juicio político porque hay denuncias por sus actuaciones como cabeza de la CSJ.

Libre lo niega

De su lado, la diputada Luz Angélica Smith dijo que desconocen la supuesta renuncia de la presidenta de la CSJ.

“Desconocemos la aseveración de la supuesta renuncia, tenemos información fidedigna que eso es falso, pero pedimos al Partido Nacional que aclare este tipo de situaciones”, expresó.

Smith defendió que es totalmente falso que Ráquel Obando renunciaría y que ella tuvo la oportunidad de hablarle vía teléfono y le negó semejantes extremos.

Reafirmó que habló personalmente con la presidenta Ráquel Obando y también se hicieron las consultas, por lo que desvirtuó las informaciones que trascienden a esta hora.

Cuestionó que el Partido Nacional ya fue por la cabeza del Fiscal General, ahora pretende hacerlo con la CSJ y después hará lo propio con el Consejo Nacional Electoral (CNE). JS