Es posible que algunos imputados en caso de Sedesol hayan salido del país: Comisionado Miguel Pérez Suazo

Tegucigalpa- El director de Operaciones de la Policía Nacional, comisionado general Miguel Pérez Suazo, sostuvo que algunos imputados en el caso de Sedesol habrían salido del país tras conocer que tenían orden de captura.

Sostuvo que recibieron 10 solicitudes de captura por el caso de Sedesol, de las cuales algunas se hicieron efectivas, pero para otras no se ha encontrado a las personas, por lo que no se descarta que hayan salido del país.

“Estamos en la búsqueda de estas personas que podrían ser capturadas en las próximas horas”, afirmó.

Descartó que exista alguna recompensa por la captura de la diputada de Libre, Isis Cuéllar.

Asimismo, confirmó que se mantiene vigente la orden de captura contra el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, por lo que las autoridades continúan con las acciones correspondientes para hacer cumplir la ley. IR