Es normal, es una licitación internacional, responde exministro de SIT sobre asiáticos trabajando en construcción del Hospital del Sur

Tegucigalpa – El exministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pinera Paredes, consideró que es normal la contratación de ciudadanos chinos en la construcción del Hospital de Sur de la ciudad de Choluteca.

“Eso es normal, es una licitación pública internacional de la cual el 9 de septiembre de 2024 se le adjudica a una empresa china por 161.2 millones de dólares”, dijo al canal HCH.

Este lunes, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, reveló supuestas irregularidades en la construcción del Hospital del Sur como la contratación masiva de personal asiático bajo procesos migratorios anómalos.

Pineda Paredes recordó que en la licitación participaron cuatro empresas: una de China, un consorcio de Honduras-México, una constructora de Panamá y la última era de España.

Señaló que el contrato con el consorcio chino era de diseño-construcción-equipamiento-puesta en marcha del Hospital Regional del Sur.

El exfuncionario consideró que los permisos de operación se dan anualmente, y cree que los trámites migratorios tenían que tramitarse en noviembre del 2025.

Defendió que la presencia de empleados asiáticos es porque tenían mejor mano de obra calificada y era pagada por la empresa encargada de la licitación.

Incluso reveló que la construcción del Hospital de Tocoa es con fondo internacional tras préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mientras que el Hospital de Roatán es con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó el exfuncionario.

Confesó que había una competencia entre la SIT con la Secretaría de Salud por el tema de construcción de hospitales y entre ambas instituciones se quitaban contratistas. AG