Es necesario un despertar político en Honduras más allá de extremos de la derecha y la izquierda, advierte Nahum Valladares

Tegucigalpa. – El cronista Nahúm Valladares y Valladares instó a los partidos políticos a fortalecer la captación y capacitación del personal electoral, especialmente de los jóvenes, de cara al próximo proceso electoral.

“Yo sí creo que los jóvenes de hoy deben ser preparados para entender lo que puede ser su futuro. El futuro de Honduras ya no puede estar sometido al absolutismo de los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Es necesario un despertar político”, expresó Valladares.

El analista enfatizó que la formación de los delegados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) es fundamental para garantizar la transparencia del proceso democrático. “La capacitación tiene que venir de los partidos políticos hacia la gente que les representará en las mesas electorales. Esa es la única manera de defender el voto”, subrayó.

Valladares señaló que la participación activa y consciente de la juventud puede marcar una diferencia en la vida política del país, siempre que se les dé la preparación adecuada para enfrentar los retos de un proceso electoral en un contexto de polarización.LB