“Es necesaria una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo”: Gustavo Solórzano

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, consideró que debe ser tema prioritario en la nueva agenda legislativa una Ley Orgánica.

Desde el primer día debería designarse una comisión que comience a trabajar en temas como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, expresó el presidente del CAH.

El famoso fondo departamental y la inmunidad parlamentaria también deben tomar parte prioritaria de la nueva agenda legislativa, agregó.

Dijo que con la actual Ley Orgánica el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, podría hacer uso de la inmunidad parlamentaria.

Con la actual ley “prácticamente están blindados de poder hacer cualquier latrocinio o cualquier sinvergüenzada en el Congreso Nacional como lo que vimos en el mes de diciembre con el decreto 58-2025”, enfatizó.

Lo anterior no puede ser, debe ser cambiado y no solamente se trata de reformas, sino de promover leyes justas, reflexionó.

Adicionalmente se debe tomar en cuenta las reformas electorales así como un mecanismo que luche contra la corrupción, cerró. (RO)