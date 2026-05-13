Es natural que muchos hondureños desconfíen del Poder Judicial: Mario Díaz

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, señaló hoy que es natural que muchos hondureños desconfíen del Poder Judicial.

Razonó que existe un déficit en la justicia “y, por ende, es natural que mucha gente sienta desconfianza del Poder Judicial y de los funcionarios judiciales”.

Razonó que, como Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad es establecer las líneas de trabajo para los funcionarios judiciales.

“La responsabilidad es establecer claramente las líneas de trabajo para que todos los funcionarios nos orientemos correctamente y resolvamos tal como lo establece la ley y, sobre todo, respetando los procedimientos judiciales para evitar que las personas desconfíen de lo que se realiza dentro del Poder Judicial”, acentuó.

Adelantó que durante la sesión del pleno de magistrados de este miércoles dialogarán sobre «el tratamiento que el Congreso Nacional desea darle al control de las armas, sobre todo cuando la persona no anda permiso, al igual que algunos asuntos relacionados con temas de contratación y extradiciones”, entre otros. (RO)