Es momento de hablar de la segunda vuelta en los comicios hondureños

Tegucigalpa – La exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Karen Guandique pidió calma en la espera de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que reiteró la necesidad de aprobar las reformas electorales como la segunda vuelta.

“Coincido con el llamado a la prudencia que ha hecho la doctora Ana Paola Hall, hay que mantenernos tranquilos, conscientes, prudentes esperando los resultados oficiales del CNE”, dijo la también dirigente del Partido Democracia Cristiana (DC).

Guandique refirió que en la actualidad se menciona la segunda vuelta debido a las circunstancias actuales, donde la diferencia entre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura y su par del Partido Liberal, Salvador Nasralla es de apenas de 27 mil 939 marcas, con los datos del 23 de diciembre a las 7:00 de la mañana.

No obstante, señaló que este es un tema del que se habla cada 4 años, pero que en realidad a nadie le interesa, “cuando están en oposición la segunda vuelta les parece interesantísima, pero cuando están en el poder se olvidan de ella, por lo que creo que si es el momento oportuno para hablar del tema”, indicó. VC