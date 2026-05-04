Para el diputado Lara, es momento de despolitizar órganos electorales para evitar crisis futuras

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Marlon Lara, planteó la necesidad de despolitizar los organismos electorales en Honduras, en el marco del proceso de elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El congresista advirtió que, de no dar este paso, el país continuará enfrentando procesos electorales marcados por tensiones y crisis, como ocurrió en los comicios de 2025.

“Este es el momento de despolitizar los órganos electorales; si no damos ese paso, vamos a seguir teniendo procesos donde el país esté al borde de crisis”, señaló.

Lara enfatizó que se requiere voluntad política para avanzar hacia la designación de personas independientes en estas instituciones, asegurando que su compromiso sea con el país y no con intereses partidarios.

Asimismo, indicó que uno de los principales problemas radica en las mesas electorales, donde siempre se han detectado inconsistencias como actas sin firmas y datos incompletos, lo que pone en duda la transparencia del proceso.

En ese sentido, propuso avanzar hacia la “ciudadanización” de las mesas electorales, de manera que estas sean integradas por ciudadanos independientes y no por representantes de partidos políticos. Incluso sugirió que participar en las mesas sea una obligación cívica, similar a lo que ocurre en otros países.

Finalmente, Lara consideró que el actual contexto representa una oportunidad clave para impulsar reformas electorales profundas que fortalezcan la institucionalidad democrática y garanticen procesos más transparentes en el futuro.LB