Es mejor que diputados no sesionen para que no le hagan daño al país: Fernando Anduray

Tegucigalpa – Para el dirigente nacionalista Fernando Anduray es mejor que los diputados no estén sesionando para que no cometan más errores que le pasen factura al pueblo hondureño.

Anduray considera que la inoperancia del Congreso Nacional es una cosa que ya no tiene solución, “ese Congreso Nacional ya fracasó, ese Congreso Nacional no tiene posibilidades de recuperar confianza, es el peor Congreso de la historia y ahora debemos aspirar a que no hagan otro relajo, a que no cometan más errores”.

En tal sentido, dijo que “si mejor están sin hacer sesiones para no defraudar al pueblo hondureño, pues que mejor se queden en su casa sin ir a cometer violaciones a la ley o violaciones a la Constitución”.

El dirigente político indicó que lo que está anunciado son los abusos del gobierno antes de irse donde quieren aprobar financiamientos que no son los que el pueblo hondureño necesita o aprobación de leyes para favorecer a ciertos sectores o para hacerle daño a otros sectores, “mejor que no sesionen y que se termine ese gobierno sin que le dan más daño al país”. VC